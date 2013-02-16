ala kurdistan
Ey Reqîb
Efrin’de Dişe Diş Savunma Uygulanacak!-Dursun Ali Küçük
Oyyyy Efrin. Biliyorum ki, Türk işgaline ve soykırımına karşı koyacaksın. Her şeyini ortaya koyacaksın. Ölüm bile senden korkacak. Bakarsın, bir beyaz atlı Hızır yetişir!.... Türk İşgali büyük bir hezimetle sonuçlanır.
Mahir Welat: Kuzey Kürdistan Neden Suskun
Şu çok açık ki, yaşanan bu sessizlik nedensiz değildir, bunun mutlaka birden çok sebepleri söz konusudur. Her şeyden önce Kuzey-Kürdistan halkı hep ve her zaman bir Bağımsızlıkçı politik/Strateji çizgisi üzerinden kendisini bulmuş ve kesintisiz bir direniş mücadelesi ruhuyla yürümüştür.
İran, Kürtleri Yakın Plana Alırken-Fehim Taştekin
Kürdistan’ın durumu umutsuz bir vakıaya dönüşünce Barzani kanadı da mecburen Bağdat’daki kilidi açmak için Tahran’la ilişkileri güçlendirme yoluna gitti. KDP ile ilişkilerde bir nevi İran’ın Iraklı Kürtlerle yakından çalıştığı 1990 öncesi duruma geri dönüldü.
Ankara, Afrin Savaşında Kaybedenler Kulübünde Yer Alacak–Mustafa Peköz
Putin’in ipiyle kuyuya inen Erdoğan’ın direnme ve kendi kafasındaki planı uygulama şansı yok. Aksi takdirde Putin ipi koparır ve kuyunun dibi görünür. Bu nedenle Halep ve İdlip’te olduğu gibi TSK elindeki mevcut bölgeler de aşamalı olarak Şam’a teslim edilecektir
Hamit Bozarslan: Türkiye Toplumu Çöküyor
Türkiye açısından beni korkutan da toplumun çöküyor olması. Ahlaki bir çöküş, eğitimde, dilde çöküş son derece yoğun. Bazı rejimler toplumları da imha ederek çöküyor.
Efrin Savaşında Yeni Aşama-Hüseyin Turhallı
YPG'nin Minbic üzerinden ikinci bir cephe açması kuvvetle muhtemel. Minbic ve Jarablus üzerinden yeni ceplerin açılması savaşın seyrini büsbütün değiştirecek nitelikte bir girişim olur. Böyle bir durumda savaşın seyri ne olur?
Artvin’den Afrin’e-Selim Temo
Kürtlerin boynuna siyasî manevra yapabilmelerini engelleyecek şekilde erdem yükünü asanlar ile bir daha dirilmeyecek şekilde idam hükmünü...
Ya Savaş Türk Şehirlerine Taşınırsa-Ahmet Kahraman
Kürtler ta başından beri, bunlarla "insani merkezde" buluşup meselelerini, insani dille kavgasız, kansız hal yoluna koymak için,...

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DAİŞ’in kalesi, Türk ordusunun cephe gerisi: Antep
Kürtlere karşı katliamlar gerçekleştiren tecavüzcü DAİŞ çeteleri,...
Sisê Ana-Özgür Amed
78 yaşındaki hasta tutuklu Sisê Bingöl için yapılan denetimli...
Suriye Üzerine Yeni Sorular-Etyen Mahçupyan
Savaş tarihinde haklı/haksız savaş tanımına sıkça rastlarız. Basite...
Çavuşoğlu’ndan ‘ABD ile Minbiç İçin Mutabık Kaldık’ İddiası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin’e...
Rus Basınında Geçen Hafta: Suriye'de Kimse Savaş Kazanamaz-Andrey İsaev
IŞİD tehlikesinin büyük ölçüde ortadan kaldırılmasının ardından...
WSJ: Afrin'le Türk dizileri arasında bağlantı var
Wall Street Journal'dan Türkiye yorumu: Arap dünyasında Türk...
Sivillerin Efrin'i Terketmesi Önleniyor’ İkiyüzlülüğü-Fehim IŞIK
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric...
BM’den Insan Hakları Raporu
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-...
Ümmet İttifakı”, “Mutlak Hakikat” Arayışı mı-İbrahim Kaboğlu
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında...
Soy Ağacı' Nasıl Okunur-Metin Yeğin
Kitlesel nevrotik etkiyle arayışa geçen herkes, bugünümüzün...
Cockburn: Efrin, Halep ve Rakka'ya Benzeyebilir
İngiliz gazetesi The Independent’ın kıdemli Ortadoğu muhabirlerinden...
24 Saatlik Feminist Grev -Yavuz Özcan
İspanya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın haklarını savunmak...

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Ümmet İttifakı”, “Mutlak Hakikat” Arayışı mı-İbrahim Kaboğlu

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 6771 sayılı Kanun ile getirilen Anayasa değişikliği

Soy Ağacı' Nasıl Okunur-Metin Yeğin
24 Saatlik Feminist Grev -Yavuz Özcan
Kürd Basını- Hüseyin Turhallı
QSD: Güçlerimizi Fırat’ın Doğusundan Afrin'e Göndereceğiz
Efrin Savaşında Yeni Dönem-Nurettin Yıldırım
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