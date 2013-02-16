Şu çok açık ki, yaşanan bu sessizlik nedensiz değildir, bunun mutlaka birden çok sebepleri söz konusudur. Her şeyden önce Kuzey-Kürdistan halkı hep ve her zaman bir Bağımsızlıkçı politik/Strateji çizgisi üzerinden kendisini bulmuş ve kesintisiz bir direniş mücadelesi ruhuyla yürümüştür.