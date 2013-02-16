Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti
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Kürtlerin boynuna siyasî manevra yapabilmelerini engelleyecek şekilde erdem yükünü asanlar ile bir daha dirilmeyecek şekilde idam hükmünü...
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Kürtler ta başından beri, bunlarla "insani merkezde" buluşup meselelerini, insani dille kavgasız, kansız hal yoluna koymak için,...
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Kürtlere karşı katliamlar gerçekleştiren tecavüzcü DAİŞ çeteleri,...
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78 yaşındaki hasta tutuklu Sisê Bingöl için yapılan denetimli...
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Savaş tarihinde haklı/haksız savaş tanımına sıkça rastlarız. Basite...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin’e...
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IŞİD tehlikesinin büyük ölçüde ortadan kaldırılmasının ardından...
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Wall Street Journal'dan Türkiye yorumu: Arap dünyasında Türk...
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric...
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-...
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298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında...
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Kitlesel nevrotik etkiyle arayışa geçen herkes, bugünümüzün...
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İngiliz gazetesi The Independent’ın kıdemli Ortadoğu muhabirlerinden...
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İspanya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın haklarını savunmak...
YPG 'nin "Efrin savunmasına katılmak üzere Deyrê Zor'daki güçlerimizi geri çekiyoruz" açıklamasından hemen sonra çeşitli ajanslardan "Efrin'deki Kürd güçlerine soluk aldırmak üzere YPG Minbiç'de ikinci cephe açıyor" haberleri yayılmaya başladı.
İngiliz gazetesi The Independent’ın kıdemli Ortadoğu muhabirlerinden Patrick Cockburn, Suriye’nin kuzeyindeki izlenimlerini aktarmayı sürdürüyor. Cockburn son yazisinda ,Afrin’e dair yorumlarını aktardı.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 6771 sayılı Kanun ile getirilen Anayasa değişikliği
Kürtler ta başından beri, bunlarla "insani merkezde" buluşup meselelerini, insani dille kavgasız, kansız hal yoluna koymak için, ellerinden geleni yaptılar.
Referandumun iptal edilmesi yönünde baskı kurulurken İranlılar geleneksel bağlarını kullanarak Talabani ailesi üzerinde çalıştı.